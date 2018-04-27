В Азербайджане завершается прием заявлений в вузы и колледжи
27 апреля 2018 16:12 248
Прием заявлений в вузы и колледжи Азербайджана будет проводиться до 30 апреля.
Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На 09:30 27 сентября подтверждены электронные заявления 78 509 абитуриентов.
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