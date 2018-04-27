Болельщики из Нидерландов: Мы влюбились в бакинскую трассу

"Баку - город контрастов, здесь гармонично сочетаются современные постройки со старинной архитектурой". Об этом сообщили Day.Az туристы из Нидерландов Корнелис Артс и Рональд Бэлд.

Друзья уже неделю в Азербайджане и, кроме столицы, посетили и некоторые регионы страны. В Баку они посетили Ичеришехер, Флейм Тауэрс и другие достопримечательности и считают город очень красивым.

"Баку одновременно и европейский, и восточный город, здесь очень приятные люди, очень отзывчивые, теплые. Мы до этого были на Формуле 1 в Бельгии. А в Баку мы впервые. Нам очень нравится трасса в Баку, так как она прямо в центре города, сюда легко добраться и видно все достопримечательности столицы. И очень удобно, что рядом с трассой находятся разные развлечения, музыка, концерты, развлекательные игры для фанатов гонок и т.д. Одним словом, мы влюбились в эту трассу".

Болельщики Формулы 1 признались, что болеют за своего земляка пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Франгиз Агаларова

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