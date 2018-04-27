Зрительница: В Азербайджане созданы все условия для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий

В Азербайджане уделяется очень большое внимание спорту, сказала в пятницу Trend зрительница проходящих в Баку соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Рена Джаббарова, передает Day.Az.

"Посмотрите, какая прекрасная Национальная арена гимнастики! В Азербайджане созданы все условия для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий, а также для воспитания хороших спортсменов", - сказала Джаббарова.

Зрительница призналась, что часто посещает соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики.

"Моя дочка тоже занимается художественной гимнастикой, поэтому мы стараемся не пропускать подобные значимые спортивные события. Организация прекрасная, гостей очень тепло встречают", - добавила она.

Джаббарова отметила, что, конечно, болеет за команду Азербайджана и желает нашим гимнасткам удачного выступления и побед на этом соревновании и в будущем.

"Моя дочка, видя выступления известных гимнасток, хочет равняться на них и добиваться успехов", - сказала она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.