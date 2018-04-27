Зритель: Желаю азербайджанским гимнасткам добиться высоких результатов на Кубке мира

27 апреля 2018 20:06

Очень хочу, чтобы азербайджанские гимнастки заняли высокие места, сказал в пятницу Trend зритель соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Сархан Ахундов, передает Day.Az.

"Болею за нашу команду, желаю нашим гимнасткам добиться высоких результатов. Знаю, что конкуренция на Кубке мира большая, но мы все верим в наших спортсменок и всегда готовы их поддержать", - сказал он.

Сархан Ахундов подчеркнул, что организация Кубка мира по художественной гимнастике очень хорошая и он наблюдает за соревнованиями с большим интересом.

"Особую атмосферу мероприятию придает маскот Гур-Гур, который всем поднимает настроение", - добавил Ахундов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

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