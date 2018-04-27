В Баку прошла автограф-сессия пилотов Формулы 1 - ФОТО

Всемирно известные пилоты Формулы 1 в пятницу встретились в Баку с любителями скорости и порадовали их своими автографами.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей фотографии с данного мероприятия.

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира Формулы 1 2018 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш гонок- площадь "Азадлыг".