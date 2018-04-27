В Баку прошла автограф-сессия пилотов Формулы 1 - ФОТО
27 апреля 2018 20:23 113
Всемирно известные пилоты Формулы 1 в пятницу встретились в Баку с любителями скорости и порадовали их своими автографами.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей фотографии с данного мероприятия.
Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира Формулы 1 2018 - Гран-при Азербайджана.
Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.
Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Старт и финиш гонок- площадь "Азадлыг".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!