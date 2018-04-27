Gazelli Group и Центр по уходу за животными IDEА запустили благотворительную акцию - ФОТО

27 апреля стартовала совместная благотворительная акция Gazelli Group и Центра по уходу за животными IDEА, направленная на помощь бездомным животным.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представитель Gazelli Group Тофик Фейзуллаев предоставил информацию о реализуемом проекте. Он сказал, что в поддержку проекта по уходу за животными Gazelli Group объявила о запуске благотворительной акции и выпустила лимитированную серию шампуня и геля для душа с экстрактами 6 уникальных целебных растений. Стартовой точкой продаж станет магазин IDEAL в торговом центре "Гянджлик молл". Продукцию легко узнать по чёрным флаконам с изображением собаки. Приобретая данную продукцию от компании Gazelli Group, вы делаете вклад в будущее и дарите надежду животным из приюта. Все деньги, вырученные от продажи этой косметики, будут перечислены на счет Центра по уходу за животными IDEA.

Бездомные животные на улицах больших и малых городов - яркий показатель человеческой жестокости и безразличия по отношению к "братьям меньшим". Эта проблема остается актуальной не только в нашем регионе, но и во всём мире. Есть две стороны - это экологическая угроза и угроза здоровью населения, исходящая от таких животных, и, конечно же, плачевная ситуация самих животных, которые умирают от голода, болезней или жестокого обращения.

1 марта 2017 года был сделан огромный шаг в сторону исправления сложившейся в стране критической ситуации с бездомными животными. По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой был открыт Центр по уходу за животными IDEА. Создание этого Центра напоминает всем нам о том, что мы прежде всего должны заботиться об окружающей среде.

IDEА уделяет основное внимание стерилизации, вакцинации и чипированию бездомных животных. Также в Центре функционирует специально обученная мобильная группа по отлавливанию животных гуманными методами. Деятельность центра осуществляется за счёт пожертвований небезразличных людей. Материальная поддержка приюта, пропагандирующего опеку и гуманное отношение к животным, очень важна и зависит от каждого из нас.

Делать добро - просто. Присоединяйтесь, давайте помогать животным вместе!