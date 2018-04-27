Временный поверенный в делах Болгарии: Национальная арена гимнастики в Баку уникальна

Национальная арена гимнастики в Баку является одной из лучших спортивных арен, где я побывал, сказал в пятницу Trend временный поверенный в делах Болгарии в Азербайджане Янко Янакиев, передает Day.Az.

"Ваша арена для нас как родной дом. Это одна из лучших гимнастических арен, где я побывал. Я был во многих странах Европы, но в Баку сооружение уникальное. Кубок мира по художественной гимнастике организован просто великолепно, да и прочие соревнования ваша федерация организовывает на высшем уровне", - отметил Янакиев.

Дипломат также высоко оценил церемонию открытия и выступление болгарской групповой команды.

"Очень понравилось выступление наших гимнасток. Это было нечто - динамично, грациозно и изящно - типичная болгарская гимнастика. Отдельно еще отмечу церемонию открытия. Впечатление произвели маленькие гимнасты, участвующие в церемонии", - сказал Янакиев.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.