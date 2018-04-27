Ограничивается движение на участке одного из проспектов в Баку
27 апреля 2018 22:28 262
Завтра днем на въездах пересечений дорог с проспектом Гейдара Алиева будет ограничено автомобильное движение, говорится в пятницу в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с обновлением дорожной разметки на участке дороги между развязками "Сабунчи" и "Беюкшор" проспекта Гейдара Алиева, на въездах на дороги, ведущие к Олимпийскому стадиону, Олимпийскому городку, проспектам Зии Буньядова и Гара Гараева 28 апреля с 11:00 до 16:00 будет ограничено дорожное движение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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