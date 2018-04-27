В основе работ в области труда и социальной защиты населения Азербайджана должно быть обеспечение прозрачности

В основе работ в области труда и социальной защиты должно быть обеспечение прозрачности, социальной справедливости, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в пятницу на заседании, посвященном обсуждению предстоящих задач в сфере деятельности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, сказал министр Сахиль Бабаев.

Министр отметил важность наличия тенденций стабильности и развития на рынке труда Азербайджана, а также важность укрепления механизма контроля по регистрации и оформлению трудовых отношений.

Подчеркнув положительное демографическое положение в стране, продолжения естественного темпа роста населения, министр отметил необходимость оценки демографического состояния и системы прогнозов, широкое использование передового международного опыта.

Министр сказал о важности научно-прагматического подхода в подготовке квоты трудовой миграции.

Бабаев добавил, что расширение возможностей занятости на рынке труда и процессы социально-экономического развития оказывают положительное развитие на поступления от обязательного государственного социального страхования. Министр сказал, что необходимо осуществлять системные мероприятия, направленные на обеспечение темпов роста поступлений социального страхования, соблюдения соответствующих прогнозов.

Коснувшись важности адресной государственной социальной помощи в защите малообеспеченных семей, Бабаев подчеркнул, что в первую очередь, будут рассматриваться справедливость, прозрачность в системе социальной помощи, укрепление принципов адресованности в направлении государственных средств. Он также сказал, что путем изучения потенциалов занятости малообеспеченных семей, получающих социальную помощь, должны быть проведены конкретные работы по поддержке в повышении возможностей их доходов.

Бабаев также рассказал о работах по обеспечению квартирами инвалидов карабахской войны и семей шехидов и подчеркнул, что необходимо провести соответствующие мероприятия по ускорению ремонтных работ в новых квартирах..

Министр подчеркнул, что указ Президента Азербайджана Ильхама Алие, а об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций, очень значимое событие, еще раз подтверждает обеспечение на высоком уровне принципа социальной справедливости в стране.

Бабаев добавил, что единовременные выплаты в размере 11 000 манатов, предусмотренных указом, будут обеспечены в полной, и в то же время прозрачной форме. Министр добавил, что выплата единовременной материальной помощи согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "О выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу" будет полностью завершена до 9 мая, Дня победы.

На заседании были обсуждены также другие вопросы, озвучены различные предложения. Министр дал соответствующие поручения в связи с данными вопросами.