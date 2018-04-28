В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня в Баку стартует второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

27 апреля на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов состоятся квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при. Будет также проведено первое соревнование в Формуле 2.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

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