Всемирно известные пилоты Формулы 1 проведут автограф-сессию в Баку - ФОТО

Сегодня всемирно известные пилоты Формулы 1 в 11:40 встретятся в Баку со своими фанатами и проведут автограф-сессию.

Как сообщает Day.Az, в развлекательной зоне напротив площади Азадлыг состоятся автограф-сессии пилотов Формулы 1. В 11:40 своих фанатов порадуют автографами пилоты Toro Rosso. В 12:00 состоится автограф-сессия пилотов Renault, а в 12:20 - пилотов Mercedes.

Отметим, что в этом году перед началом автограф-сессий организаторы гонок устроили сюрприз для болельщиков - из специальных пушек в толпу зрителей бросались футболки с эмблемой Гран-при Азербайджан. Это вызвало восторг публики, которая протянув руки вверх ловила майки, брошенные "пилотами" Формулы 1. Некоторые футболки, вылетая из пушек, падали в воду, но это не останавливало фанатов, и те лезли в фонтан за сувениром, который будет напоминать им о весело проведенном в Баку времени.

Напомним, что вчера в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира Формулы 1 2018 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш гонок- площадь "Азадлыг".

Франгиз Агаларова

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