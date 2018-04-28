Начался последний свободный заезд пилотов Формулы 1 в Баку

28 апреля 2018 14:42

В Баку продолжается четвертый этап чемпионата мира Формулы 1 сезона 2018 года Гран-при Азербайджана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Уже стартовал третий свободный заезд пилотов Формулы 1 в рамках второго дня соревнований.

Сегодня также пройдет квалификация пилотов Формулы 1.

Победитель Гран-при станет известен 29 апреля.

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