Лучшие моменты второго дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 апреля 2018 16:26 144
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.
Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!