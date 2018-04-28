Лучшие моменты второго дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.