Лучшие моменты второго дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

28 апреля 2018 16:26

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.

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