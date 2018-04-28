В Баку стартовал отборочный тур Гран-при Азербайджана Формулы 1 сезона 2018 года. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В составе команды "Mercedes" борьбу ведут Луис Хэмильтон и Валттери Боттас, "Ferrari" - Себастиан Феттель и Кими Райкконен, "Williams" - Сергей Сироткин и Лэнс Стролл. Команду "Red Bull Racing" представляют Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, "Force India"- Эстебан Окон и Серхио Перес, "Renault" - Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс. Помимо этого, за "Toro Rosso" выступают Брендон Хартли и Пьер Гасли, "Sauber"- Маркус Эрикссон, Чарлес Леклер, "McLaren" - Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн. Цвета команды "Haas" защищают пилоты Роман Грожан и Кевин Магнуссен.

Протяженность бакинской трассы составляет более шести километров. В целом, пилоты должны совершить по треку 51 круг.

Победитель Гран-при станет известен 29 апреля.