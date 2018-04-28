Гонщик Renault оштрафован на пять позиций на Гран-при Азербайджана Формулы 1
28 апреля 2018 17:22 195
Гонщик Renault Нико Хюлькенберг оштрафован на пять позиций на Гран-при Азербайджана Формулы 1. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Отмечается, что на болиде Хюлькенберга пришлось заменить мотор, что, согласно техническому регламенту Формулы-1, карается штрафом.
Согласно правилам, один мотор должен использоваться как минимум на шести этапах.
Таким образом, вне зависимости от результатов квалификации, Хюлькенберг начнет Гран-при на пять позиций позади.
Протяженность бакинской трассы составляет более шести километров. В целом, пилоты должны совершить по треку 51 круг.
Победитель Гран-при станет известен 29 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!