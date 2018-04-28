Гонщик Renault оштрафован на пять позиций на Гран-при Азербайджана Формулы 1

28 апреля 2018 17:22

Гонщик Renault Нико Хюлькенберг оштрафован на пять позиций на Гран-при Азербайджана Формулы 1. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Отмечается, что на болиде Хюлькенберга пришлось заменить мотор, что, согласно техническому регламенту Формулы-1, карается штрафом.

Согласно правилам, один мотор должен использоваться как минимум на шести этапах.

Таким образом, вне зависимости от результатов квалификации, Хюлькенберг начнет Гран-при на пять позиций позади.

Протяженность бакинской трассы составляет более шести километров. В целом, пилоты должны совершить по треку 51 круг.

Победитель Гран-при станет известен 29 апреля.

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