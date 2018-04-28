Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами и лентой

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами и лентой. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В упражнениях с булавами в финал прошли Влада Никольченко, Олена Дьяченко (обе из Украины), Боряна Калейн (Болгария), Анастасия Салос (Беларусь), Анна-Луиза Филиориану (Румыния), Лаура Зенг (США), Саломе Пажава (Грузия) и Мария Сергеева (Россия).

В соревнованиях с лентой финалистками стали Мария Сергеева (Россия), Влада Никольченко, Олена Дьяченко (обе из Украины), Милена Балдассарри (Италия), Анна-Луиза Филиориану (Румыния), Кахо Минагава (Япония), Анастасия Салос (Беларусь) и Катрин Тасева (Болгария).

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.