В Баку завершилась квалификация к Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку завершилась квалификация чемпионата Формулы 1 2018 года - Гран-при Азербайджана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Себастьян Феттель из команды Ferrari завоевал поул. Его результат составил 1:42.538.

На старте Гран-при Азербайджана в Баку пилоты займут следующие позиции:

1. Себастьян Феттель (Ferrari)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

4 Даниэль Риккардо (Red Bull)

5.Макс Ферстаппен (Red Bull)

6. Кими Райкконен (Ferrari)

7. Эстебан Окон (Force India)

8. Серхио Перес (Force India)

9. Нико Хюлькенберг (Renault)

10. Карлос Сайнс (Renault)

11. Лэнс Стролл (Williams)

12. Сергей Сироткин (Williams)

13. Фернандо Алонсо (McLaren)

14. Шарль Леклер (Sauber)

15. Кевин Магнуссен (Haas)

16.Стоффель Вандорн (McLaren)

17. Пьер Гасли (Toro Rosso)

18. Маркус Эрикссон (Sauber)

19. Брендон Хартли (Toro Rosso)

20. Ромен Грожан (Haas)

В квалификации приняли участие 20 гонщиков.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".