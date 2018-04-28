Определился победитель V Мемориала Вугара Гашимова

28 апреля 2018 18:38

Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем V Мемориала Вугара Гашимова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в 9-м туре организованного в Шамкире соревнования встретились чемпион мира Магнус Карлсен и гроссмейстер из Китая Динг Лирен. Партия завершилась вничью.

Доведя количество своих очков до 6, Магнус Карлсен в третий раз стал победителем Мемориала Вугара Гашимова.

На данный момент продолжаются другие партии турнира. Шахрияр Мамедъяров встречается с Рауфом Мамедовым, Теймур Раджабов с представителем Чехии Давидом Наварой, польский гроссмейстер Радослав Войташек с голландцем Анри Гири, россиянин Сергей Карякин с болгарским спортсменом Веселином Топаловым.

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