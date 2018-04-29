Состоялась церемония закрытия ShamkirChess 2018 - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева в Шамкире прошла церемония закрытия супертурнира ShamkirChess 2018, посвященного памяти Вугара Гашимова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Выступивший на церемонии глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов поблагодарил участников за бескомпромиссную борьбу на протяжении десяти дней. Он отметил, что Шамкир превратился в центр шахмат и его жители уже привыкли к проведению традиционного турнира: "Мы каждый год с нетерпением ждем проведения супертурнира ShamkirChess. Это помогает также почтить память Вугара Гашимова. В эти дни все внимание мировых шахмат было приковано к Шамкиру. Проведение такого крупного соревнования здесь - это большой праздник. Благодарю всех его участников. Верю, что мы встретимся вновь в Шамкире".

Затем выступил отец Вугара Гашимова Гасым Гашимов, который поблагодарил организаторов: "ShamkirChess отмечает свое пятилетие. Это означает, что турнир имеет свою историю. Соревнование, посвященное моему сыну, является свидетельством поддержки шахмат в Азербайджане. Вугар всегда мечтал представлять страну на подобных статусных турнирах. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов Мемориала, особенно SOCAR, Synergy Group и главу Исполнительной власти Шамкира. Надеюсь, что, следуя традиции, соревнование будет проведено и в последующие годы".

Директор знаменитого турнира в Вейк-ан-Зее Йерун Ван Дер Берк поблагодарил организаторов за приглашение посетить Шамкир: "Я очень рад тому, что сейчас нахожусь здесь. Я представляю турнир в Вейк-ан-Зее, который имеет восьмидесятилетнюю историю. Желаю успехов ShamkirChess, отметившему свое пятилетие. Очень хотелось бы, чтобы он проводился ежегодно".

Затем был показал видеоролик, который вместил в себя самые интересные моменты турнира.

Официальный представить Synergy Group Фарид Гусейнов в своем выступлении вспомнил о том, как турнир получил путевку в жизнь: "В 2014-м году, когда только зарождалась идея организации турнира, мы не думали о том, что он будет настолько представительным. Сейчас ShamkirChess отмечает свое пятилетие. Значит, это соревнование обрело популярность, стало узнаваемым. ShamkirChess 2018 запомнился интересной борьбой, равно как и в предыдущие годы. Поздравляю победителя, желаю успехов всем участникам".

Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана, директор ShamkirChess 2018 Маир Мамедов рассказал о государственной поддержке, оказываемой в Азербайджане шахматам и шахматистам: "Все организаторы турнира, включая Оргкомитет, Исполнительную власть Шамкира, Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики, Министерство молодежи и спорта, Федерацию шахмат, а также Synergy Group, старались ради того, чтобы соревнование было достойно имени Вугара Гашимова. Соревнование было в центре внимания, а тот факт, что в Шамкир прибыл ряд известных гроссмейстеров, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена, еще больше подогрел интерес к Мемориалу. Не случайно победитель турнира определился лишь в последнем туре. Это свидетельствует о высоком уровне конкуренции.

Проведение шахматных турниров в Азербайджане стало традицией: Кубок мира в 2015-м году, Всемирная Шахматная Олимпиада в 2016-м. Все это явилось результатом внимания государства и Президента страны Ильхама Алиева к шахматам.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, неизменно поддерживающая развитие спорта в стране, на сей раз выступила главным спонсором ShamkirChess 2018. Согласно поручению главы SOCAR Ровнага Абдуллаева, были созданы все условия для того, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Так оно и получилось, мы все стали тому свидетелями".

Затем главный арбитр ShamkirChess 2018 Фаик Гасанов ознакомил присутствующих с результатами турнира. А приз победителю старта Магнусу Карлсену вручил директор турнира Маир Мамедов.

Также была выражена благодарность Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Федерации шахмат, Министерству молодежи и спорта, Synergy Group, Исполнительной власти Шамкирского района за проведение турнира.