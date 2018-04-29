Сотрудник Sky News: Гран-при Азербайджана - прекрасное дополнению к календарю Формулы 1

Гран-при Азербайджана - прекрасное дополнению к календарю Формулы 1. Соревнование Формула 1 в Азербайджане отличается своеобразием, которое интересно как участникам, так и болельщикам.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал сотрудник телевидения Sky News Крайк Слатер, передает Day.Az.

Отметив, что в четвертый раз посещает нашу страну, Крайк Слатер сказал: "Я раньше тоже участвовал в проведенных здесь многих престижных соревнованиях. Азербайджан демонстрирует профессионализм в проведении спортивных мероприятий. Гуляя по Баку, мы уверены в своей безопасности. Потому что безопасность здесь полностью обеспечена. Поэтому участвовать в Гран-при Азербайджана очень интересно и для болельщиков, и для пилотов. Гран-при Азербайджана с каждым годом организуется все лучше".

Отметив, что интересуется культурой Азербайджана, гость, подчеркнув, что посетил многие исторические и культурные памятники, сказал: "Проведение соревнования Формула 1 в вашей стране, имеющей памятники, которые включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, представляет важное значение. Надев азербайджанскую национальную одежду, хочу дать месседж, что гости, приехавшие в Баку, чтобы посмотреть соревнование Формулы 1, соприкоснутся с богатой культурой Азербайджана. Своеобразие Гран-при Азербайджана именно в этом. Люди здесь дружелюбны ко всем гостям. Очень рад находиться в Баку".