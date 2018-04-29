В Баку стартовал последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня в Баку стартовал последний день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

27 апреля на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды, а также первое соревнование в Формуле 2.

Сегодня, в третий и последний день соревнований, состоится гонка Гран-при Азербайджана и второй заезд по Формуле 2. На старте Гран-при Азербайджана пилоты займут следующие позиции:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.41.498

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1.41.677

3. Валттери Боттас (Mercedes) - 1.41.837

4 Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1.41.911

5.Макс Ферстаппен (Red Bull)- 1.41.994

6. Кими Райкконен (Ferrari) - 1.42.490

7. Эстебан Окон (Force India) -1.42.523

8. Серхио Перес (Force India) - 1.42.547

9. Нико Хюлькенберг (Renault) - 1.43.066

10. Карлос Сайнс (Renault) - 1.43.351

11. Лэнс Стролл (Williams) -1.43.585

12. Сергей Сироткин (Williams) - 1.43.886

13. Фернандо Алонсо (McLaren) -1.44.010

14. Шарль Леклер (Sauber) - 1.44.074

15. Кевин Магнуссен (Haas) - 1.44.759

16.Стоффель Вандорн (McLaren) - 1.44.489

17. Пьер Гасли (Toro Rosso) - 1.44.496

18. Маркус Эрикссон (Sauber) - 1.45.541

19. Брендон Хартли (Toro Rosso) -1.57.354

20. Ромен Грожан (Haas)

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".