Стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТО

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.