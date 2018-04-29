Украинская спортсменка: В Федерации гимнастики Азербайджана работают профессионалы
В Федерации гимнастики Азербайджана работают профессионалы, сказала Trend в воскресенье украинская гимнастка Олена Дьяченко, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.
"Я приезжаю в Баку на Кубок мира второй год подряд, и мне очень нравится то, что с нами каждый раз работают очень приятные, профессионально подготовленные люди из Федерации гимнастики Азербайджана, которые во всем нам помогают и спрашивают, все ли хорошо", - сказала Дьяченко.
Она отметила, что в Баку очень красивая арена.
"В этом году оформление стало еще лучше, и мне очень понравилась церемония открытия, она была, как и прошлый раз, очень интересная. И здорово, что пригласили маскотов", - сказала гимнастка.
В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.
Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.
Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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