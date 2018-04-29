Знаменитый тренер ответил отказом сборной Италии

Знаменитый итальянский тренер Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии по футболу. У специалиста были встречи с чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, а также его помощником Алессандро Костакуртой. Тренер взял время на раздумье, но в итоге отказался, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее Карло Анчелотти тренировал такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Реал" и "Бавария".

Как утверждает издание Corriere dello Sport, для отказа у Анчелотти, который в данный момент находится без работы, было несколько причин. Итальянец осознает, что постоянная работа в клубе ему все еще ближе, чем на посту в сборной, к тому же у Анчелотти появились подвижки в вопросе трудоустройства в клубе. Кроме того, предложенный контракт в национальной команде недостаточно крупный. Ко всему прочему, мало ясности вокруг самой федерации, где все еще нет избранного главы.

По сведениям СМИ, на пост главного тренера "скуадры адзурры" также рассматриваются кандидатуры Антонио Конте, Роберто Манчини, Клаудио Раньери и нынешнего исполняющего обязанности главного тренера сборной Луиджи Ди Бьяджо. Главный тренер итальянской сборной должен быть объявлен в конце мая.