Льюис Хэмилтон: Поддержка болельщиков в Баку находится на высоком уровне

Поддержка болельщиков в Баку находится на высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал занявший второе место в порядковом заезде Гран-При Азербайджана Формула 1, нынешний чемпион мира, британский пилот команды Merсedes Льюис Хэмилтон.

Подчеркнув, что команда Ferrari в этом году обладает отличным болидом, пилот сказал: "Мы сделали все возможное. До 15 поворота преимущество несколько раз было у меня. В последней части я немного отстал. Несмотря на это, молодец Себастьян Феттель (Ferrari). Они показывали самые высокие результаты в течение всего уик-энда. У них в этом году превосходный болид. Бакинский трек отличный. Благодарю всех, кто внес свой вклад в это дело".

В порядковом заезде первым стал пилот Ferrari Себастьян Феттель. Пилоты Merсedes Льюис Хэмилтон занял второе, а Валттери Боттас - третье места.

Решающий этап Гран-При Азербайджана Формула 1 начнется 29 апреля в 16:10.