Лучшие моменты последнего дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты с соревнований.