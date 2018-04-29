Баку - город, где я добиваюсь успеха - нидерландский пилот

Баку - город, где я добиваюсь успеха. Уже второй раз я становлюсь в Баку победителем.

Об этом в воскресенье сказал Trend занявший третье место во второй гонке пилотов FIA Formula 2 Ник де Врис из команды PERTAMINA PREMA Theodore Racing, передает Day.Az.

Ник де Врис сказал, что ему очень нравится Баку.

"Мне очень нравится Баку. У меня всегда будут о Баку добрые воспоминания. Люди очень приветливые, город действительно красивый. В прошлом году я одержал победу в Баку - занял второе место. Баку для меня город, где я добиваюсь успеха", - сказал пилот.

Он также выразил надежду на то, что приедет в Баку в следующем году.

Отметим, что 27 апреля в Баку стартовали гонки Formula 1.