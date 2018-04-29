Пилот "Уильямса" Сироткин сошел на первом круге гонки "Ф-1" Гран-при Азербайджана

29 апреля 2018 17:42

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин завершил борьбу в гонке Формулы-1" на Гран-при Азербайджана " на первом круге, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сироткин, стартовавший с 12-го места, столкнулся с гонщиком "Форс Индии" Серхио Пересом, после чего болид россиянина был зажат между машинами Фернандо Алонсо ("Макларен") и Нико Хюлькенберга ("Рено").

"К сожалению, Сироткин выбыл из гонки", - говорится в сообщении в официальном аккаунте "Уильямса" в Twitter.

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