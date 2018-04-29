Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФИНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Вторым финиширует Кими Райкконен, третьим - Серхио Перес.

Для Хэмилтона это 63-я победа в карьере. Серхио Перес стал первым гонщиком, у кого есть уже два финиша на подиуме в Баку.

Для каждого из гонщиков в первой тройке это лучший результат сезона.

Болельщики назвали Шарля Леклера гонщиком дня. Впервые с гонки в Сочи в 2015-м пилот Sauber финишировал шестым.

Всего 13 из 20 пилотов смогли пересечь финишную линию.

27 апреля на проходящих в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы-1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды. В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 также прошли соревнования Формулы-2.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Напомним, что в 2016 году победителем Гран-при Азербайджана в Баку стал пилот Mercedes Нико Росберг. В прошлом году победу на Гран-при Азербайджана Формулы-1 одержал австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо.

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