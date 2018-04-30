Месси и Иньеста установили рекорд «Барселоны» по титулам в чемпионатах Испании - ВИДЕО
30 апреля 2018 16:11 212
Игроки Барселоны Арндрес Иньеста и Лионель Месси в девятый раз выиграли Примеру, передает Day.Az со ссылкой на football24.ua.
После победы над Депортиво Барселона гарантировала себе золотые медали чемпионата Испании.
Рекордсменами по количеству чемпионских титулов в составе каталонского клуба стали Лионель Месси и Андрес Иньеста. Они в девятый раз в карьере выиграли с Барселоной Примеру и обошли по этому показателю Хави, у которого восемь титулов, сообщает твиттер Ла Лиги.
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