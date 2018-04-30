«Ювентус» вновь подозревают в сговоре с судьями
Главный тренер футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри подозревается итальянской прокуратурой в сговоре с судьями, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент, спровоцировавший скандал, произошел по окончании матча 35-го тура Серии А "Интер" - "Ювентус" (2:3). Камеры зафиксировали общение наставника "старой синьоры" с резервным арбитром Паоло Тальявенто, в ходе которого специалист упомянул термин "promosso", что на итальянском означает "сдал экзамен и можешь перейти на следующий уровень".
Также на видеозаписи видно, как Тальявенто произнес: "Мы выиграем в добавленное время".
"Ювентус" одержал над "Интером" волевую победу со счетом 3:2. Победный мяч на 88-й минуте забил нападающий Гонсало Игуаин.
Прокурор итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро уже потребовал видеоматериалы для рассмотрения дела.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!