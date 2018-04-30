«Ювентус» вновь подозревают в сговоре с судьями

Главный тренер футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри подозревается итальянской прокуратурой в сговоре с судьями, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент, спровоцировавший скандал, произошел по окончании матча 35-го тура Серии А "Интер" - "Ювентус" (2:3). Камеры зафиксировали общение наставника "старой синьоры" с резервным арбитром Паоло Тальявенто, в ходе которого специалист упомянул термин "promosso", что на итальянском означает "сдал экзамен и можешь перейти на следующий уровень".

Также на видеозаписи видно, как Тальявенто произнес: "Мы выиграем в добавленное время".

"Ювентус" одержал над "Интером" волевую победу со счетом 3:2. Победный мяч на 88-й минуте забил нападающий Гонсало Игуаин.

Прокурор итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро уже потребовал видеоматериалы для рассмотрения дела.

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