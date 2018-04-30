Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан подпишет контракт с "Ювентусом". Об этом сообщает La Gazzeta dello sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

24-летний футболист договорился с туринским клубом о пятилетнем контракте. Осталось только договориться о малозначительных деталях соглашения.

Отмечается, что зарплата Джана в "Ювентусе" составит €6 млн.

К футболисту также проявляли интерес "Бавария" и "Пари Сен-Жермен", но он сделал выбор в пользу "старой синьоры".