Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе»
30 апреля 2018 19:59 134
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан подпишет контракт с "Ювентусом". Об этом сообщает La Gazzeta dello sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
24-летний футболист договорился с туринским клубом о пятилетнем контракте. Осталось только договориться о малозначительных деталях соглашения.
Отмечается, что зарплата Джана в "Ювентусе" составит €6 млн.
К футболисту также проявляли интерес "Бавария" и "Пари Сен-Жермен", но он сделал выбор в пользу "старой синьоры".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!