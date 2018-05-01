Посещаемость Гран-при Азербайджана выросла на 31% - ДЕТАЛИ
1 мая 2018 09:16 246
Сегодня стало известно, что Гран-при Азербайджана посетили 94 тысячи зрителей, а это означает, что по сравнению с прошлым годом посещаемость выросла на 31%, передает Day.Az со ссылкой на f1report.ru.
Напомним, что в этом году состоялся третий Гран-при Формулы-1 на трассе в Баку. В 2016-м году на этой трассе провели Гран-при Европы, а с 2017-го года его преобразовали в Гран-при Азербайджана.
В этом году гонку в Баку выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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