Посещаемость Гран-при Азербайджана выросла на 31% - ДЕТАЛИ

Сегодня стало известно, что Гран-при Азербайджана посетили 94 тысячи зрителей, а это означает, что по сравнению с прошлым годом посещаемость выросла на 31%, передает Day.Az со ссылкой на f1report.ru.

Напомним, что в этом году состоялся третий Гран-при Формулы-1 на трассе в Баку. В 2016-м году на этой трассе провели Гран-при Европы, а с 2017-го года его преобразовали в Гран-при Азербайджана.

В этом году гонку в Баку выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.