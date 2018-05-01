"Челси" и "Наполи" могут поменяться тренерами

1 мая 2018 09:30

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Маурицио Сарри может покинуть команду по окончании сезона и возглавить итальянский "Челси". При этом основным кандидатом на его место называется нынешний наставник лондонского клуба Антонио Конте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме Конте, которому ради должности в неаполитанском клубе придется пойти на уменьшение зарплаты, среди кандидатов на наставника "Наполи" президент клуба Аурелио Де Лаурентис рассматривает Симоне Индзаги, Рафаэля Бенитеса, Марко Джампаоло и Унаи Эмери, сообщает Чемпионат.com.

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