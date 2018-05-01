Сын Зидана попал в заявку Реала на матч с Баварией
Стала известна заявка "Реала" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
Как передает Day.Az со ссылкой на Sport24, Зинедин Зидан не включил в список защитника Дани Карвахаля и полузащитника Иско. Футболисты не смогут выйти на поле из-за травм. Отметим, что сын главного тренера сливочных 19-летний Лука Зидан попал в заявку на эту игру.
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.
Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Дани Себальос.
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Матч "Реал" - "Бавария" состоится в Мадриде 1 мая и начнется в 22:45 по Баку.
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