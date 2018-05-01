Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию

Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 доставили спецрейсом во Владивосток из Токио. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Трофей перевезут на центральную площадь города, где состоится церемония его приветствия. После этого начнется юнифайд-матч, в котором сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, уточняет агентство. В торжественном событии примут участие чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.

Кубок посетит еще восемь городов - Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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