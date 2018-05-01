Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию
Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 доставили спецрейсом во Владивосток из Токио. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Трофей перевезут на центральную площадь города, где состоится церемония его приветствия. После этого начнется юнифайд-матч, в котором сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, уточняет агентство. В торжественном событии примут участие чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.
Кубок посетит еще восемь городов - Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе»
«Ювентус» вновь подозревают в сговоре с судьями
-
30 Апр. 21:38 8 666
-
30 Апр. 20:40 7 765
-
30 Апр. 22:24 6 540
-
10:15 5 816
-
30 Апр. 21:39 4 610