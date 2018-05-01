Риккардо и Ферстаппен извинятся перед всей командой за столкновение на «Гран-при Азербайджана»
1 мая 2018 20:53 187
Руководитель "Ред Булл" в Формуле-1 Кристиан Хорнер заявил, что австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен лично извинятся перед всей командой за столкновение на Гран-при Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com.
"Мы обсудили ситуацию за закрытыми дверями и оба гонщика признали, что были неправы. Сейчас они злы друг на друга, но к Гран-при Испании всё будет в порядке. До гонки в Барселоне они посетят базу команды в Милтон-Кейнсе и лично извинятся перед всеми сотрудниками "Ред Булл", - пояснил Хорнер в эфире Sky Sports.
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