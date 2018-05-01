Фанаты устроили фантастическую встречу "Реалу" перед матчем с Баварией" - ВИДЕО

Сегодня в Мадриде состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между местным Реалом и мюнхенской "Баварией", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Болельщики "Королевского клуба" устроили своим кумирам фантастическую втсречу возле стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Тысячи фанатов заранее пришли к арене, чтобы поприветствовать футболиств своей любимой команды.

Аналитики букмекерских контор дают всего 24 процента "Баварии" на выход в финал и считают, что будет забито минимум три мяча.

В матче "Реал" - "Бавария" на поле выйдут игроки стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

Нажмите на видео для просмотра:

