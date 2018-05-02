Экс-нападающий сборной Азербайджана создал свой футбольный клуб

Министерство налогов зарегистрировало новый футбольный клуб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, клуб "Зенит Баку" зарегистрирован по адресу г.Баку, Бинагадинский р-н, 7-й мкр., д.3, 3123 квартал, кв. 107. Основателем клуба является экс-футболист сборной Азербайджана Кянан Назим оглы Керимов.

В интервью Report К.Керимов отметил, что название созданного в этом году клуба "Ширван" было впоследствии переименовано. Он также заявил о намерении выступить в I Дивизионе, если найдутся спонсоры.

По словам К.Керимова, его подопечные тренируются на базе клуба "Вэтэн", а тренировочные игры проводят на 4-й площадке стадиона İnter Arena. К.Керимов подчеркнул, что выступит в качестве играющего тренера.

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