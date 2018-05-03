Тренер и футболисты напали на судью во время матча - ВИДЕО

Футболисты и тренер эфиопского клуба "Вельвало Адиграт" напали на арбитра после одного из игровых эпизодов матча чемпионата страны по футболу. Видео инцидента было размещено на "Ютубе", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Причиной послужило решение судьи засчитать гол в ворота команды при том, что счет матча был 1:1. Футболисты погнались за арбитром, не обращая внимания на то, как празднуют забитый гол их соперники. Судья, в свою очередь, пытался "унести ноги", а также отбиться угловым флажком. Однако к игрокам присоединился их тренер, который повалил рефери и ударил его кулаком. После этого на игровом поле началась потасовка.

После инцидента все матчи турнира были приостановлены. Тренера команды уволили.

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