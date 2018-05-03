Игрок «Ливерпуля» захотел уничтожить Роналду

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено заявил, что уничтожил бы нападающего "Реала" Криштиану Роналду в преддверии финала Лиги чемпионов. Слова футболиста приводит Cadena Cope, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если бы у меня была такая возможность, я бы уничтожил Роналду", - отметил Морено.

Он также рассказал, какими в жизни являются лучший бомбардир команды Мохамед Салах и главный тренер Юрген Клопп: "Клопп - очень сентиментальный парень, и у него определенно есть особенная связь с Лигой чемпионов. Что касается Салаха, он потрясающий игрок, который был очень важен для нас в течение всего сезона. Будем надеяться, что ему удастся еще один особенный матч".

"Ливерпуль" вышел в финал, победив по итогам двухматчевого противостояния итальянскую "Рому". В первой встрече англичане на своем поле разгромили соперника со счетом 5:2, а во второй проиграли - 2:4.

"Реал" оказался сильнее мюнхенской "Баварии". В Германии испанская команда переиграла соперника (2:1), а ответный поединок завершился вничью - 2:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".

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