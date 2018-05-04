Голкипер отразил удар и сломал штангу - ВИДЕО

Вратарь чешского клуба "Злин" Зденек Зламал сломал штангу во время матча 25-го тура местного чемпионата против "Млады-Болеслав". Видео опубликовано на Youtube-канале Czech Football League videos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зламал прыгнул за мячом, отбил его и задел спиной штангу. После этого ворота треснули, и штангу пришлось заменить.

"Злин" переиграл "Младу-Болеслав" со счетом 1:0. "Злин" занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Млада Болеслав" располагается на 12-м.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

