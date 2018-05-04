Форвард «Атлетико» стал игроком недели в Лиге Европы

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает "Советский спорт".

"Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард "Атлетико" Диего Коста", - гласит официальный аккаунт турнира в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Второе место в голосовании занял хавбек "Зальцбурга" Амаду Айдара, набравший 17% голосов.

"Атлетико" по сумме двухматчевого противостояния одолел лондонский "Арсенал", а "Марсель" вышел в финал благодаря победе над "Зальцбургом".