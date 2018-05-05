Арда Туран получил красную карточку за нападение на лайнсмена - ВИДЕО

Футболист "Барселоны" Арда Туран напал на судью прямо во время матча, заслужив красную карточку и удаление с поля. Момент конфликта игрока с арбитром опубликован в Сети, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Туран выступает за "Барселону", однако в рамках чемпионата Турции по футболу он на правах аренды играл за турецкий "Истанбул Башакшехир". Инцидент произошел во время матча против команды "Сивасспор".

Как следует из видео, Туран огорчился поведением судьи матча. Арбитр не зафиксировал нарушение правил, которое, по мнению турецкого футболиста, совершили игроки другой команды.

Не в силах сдержать гнев, Туран сперва эмоционально обратился к судье с использованием экспрессивной лексики, а после сильно толкнул его. За свое поведение игрок "Барселоны" немедленно получил красную карточку.

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