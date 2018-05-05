Гран-При Азербайджана Формула-1 глазами пилотов и официальных представителей команд - ФОТО

27-29 апреля Азербайджан в третий раз на высоком уровне провел Гран-При Азербайджана Формула-1. Пилоты и руководители команд поделились впечатлениями о Гран-При Азербайджана - четвертом этапе нынешнего чемпионата мира Формула-1.

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ представляет высказывние пилотов и представителей команд, принявших участие в Гран-При Азербайджана Формула-1, о соревнованиях в Баку.

Технический директор команды Williams Падди Лоу: "Нас очень огорчило то, что наш пилот Сергей Сироткин не смог завершить заезд. Гран-при Азербайджана был "богат" на аварии. Другой наш пилот Ленс Стролл смог уберечься от аварий и завершил заезд на восьмом месте.

С одной стороны, я остался доволен выступлениями Ленса Стролла, а с другой стороны, - огорчился, что не смогли набрать больше очков. Первое очко за текущий сезон мы получили в Баку и надеюсь, что в следующих Гра-при мы сможем отличиться".



Завершивший Бакинское городское кольцо на восьмом месте - пилот команды Williams Ленс Стролл: "Бакинская гонка была несравненным соревнованием. Сильный ветер создавал нам трудности в управлении болидом. Это было для меня новым опытом.

Я доволен восьмой позицией и считаю это успешным результатом. С уверенностью могу сказать, что в Гран-при Испании я не смогу повторить этот успех. Необходимо регулярно устранять проблемы. Мы понимаем все трудности и предпринимаем необходимые шаги для их решения".



Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост: "Бакинская гонка была очень трудной для нашей команды. Но были и радостные моменты. Поздравляем нашего пилота Брендона Хартли за то, что набрал первые очки на соревновании Формула 1.

Мы знали, что Гран-при Азербайджана не будет легким. Команде следует серьезно поработать, чтобы добиться успешных результатов на очередных соревнованиях".



Занявший десятое место на Гран-при Азербайджана - пилот команды Toro Rosso Брендон Хартли: "Гонка была очень интересной. На протяжении всего соревнования я пытался избежать аварий. Для того, чтобы занять высокие места, мой болид не был достаточно быстрым. Для меня было важно завершить соревнование.

Иногда скорость была на нужном уровне. Но с колесами UltraSoft я не мог бороться с сильными соперниками. Больше всего я хотел совершить обгон. Несмотря на все это, я счастлив, что набрал очки на Бакинском городском кольце. Я хочу улучшить этот успех и занять высокие позиции на очередных соревнованиях".

Руководитель команды Haas F1 Гюнтер Штайнер:"Результатыгонки меня очень огорчили. Для нас был тяжелый уикенд. Наши пилоты выступили неудачно и не смогли набрать очки".

Занявший 13-е место на Гран-при Азербайджана - пилот команды Haas F1 Кевин Магнуссен: "Вот уже четвертый Гран-при, как мы выступаем неудачно. Но наша машина конкурентоспособная. Уверен, что в середине текущего сезона мы сможем продемонстрировать скорость машины.

С нашими болидами мы сможем набрать очки в каждом заезде. Мы будем работать над ошибками и стараться больше не повторять их".