«Сражайтесь, Босс»: бывшие подопечные, а также соперники шлют Фергюсону слова поддержки в соцсетях

Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон перенес срочную операцию по поводу кровоизлияния в мозг. Судя по всему, у него случился инсульт. Как уточняется на официальном сайте английского "Манчестер Юнайтед", с которым шотландский специалист много лет успешно работал в качестве наставника, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако пациенту "потребуется период интенсивного ухода для улучшения состояния", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В ближайшее время он пройдет процесс восстановления.

76-летний Фергюсон был экстренно госпитализирован утром в субботу в результате плохого самочувствия, причем сэр Алекс жаловался на недомогание еще с четверга.

Известно, что его сын, главный тренер "Донкастер Роверс" Даррен Фергюсон, пропустил очередной матч своего клуба по "семейным обстоятельствам".

Фергюсон-старший руководил "МЮ" в 1986-2013 годах, выиграв 13 титулов чемпиона Премьер-лиги, пять Кубков и десять Суперкубков Англии, четыре Кубка лиги, два трофея Лиги чемпионов, по одному Кубку обладателей Кубков, Суперкубку УЕФА, Межконтинентальному кубку, а также клубный чемпионат мира.

В 1999 году он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, а в 2002-м включен в Зал славы английского футбола.

Бывшие подопечные Фергюсона по "МЮ" тем временем шлют экс-наставнику слова поддержки. Одним из первых на известие о проблемах тренера со здоровьем отреагировал Дэвид Бекхэм, который очень уважает шотландца, даже несмотря на то, что тот однажды запульнул в него бутсой в раздевалке.

"Продолжайте сражаться, Босс, - написал Бекс, сопроводив пост их совместной фотографией, сделанной в момент подписания игроком контракта с командой в начале 1990-х. - Направляю молитвы Кэти и всей семье "Манчестер Юнайтед".

Бекхэм играл у Фергюсона в 1993-2003 годах.

Другой не менее известный экс-подопечный сэра Алекса нападающий Уэйн Руни (период сотрудничества - 2004-2013) высказался на данную тему в твиттере.

"Поправляйтесь скорее, Босс. Мои мысли в эти тяжелые времена с вашими близкими", - написал форвард "Эвертона".

В похожем ключе сформулировал свое обращение Криштиану Роналду (2003-2009).

"Мои мысли и молитвы о тебе, мой дорогой друг. Будь сильным, Босс", - португалец тоже снабдил послание раритетным фото.

Совсем недавно, 29 апреля, Фергюсон внешне не давал поводов для беспокойства о состоянии своего здоровья. Перед матчем 36-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Арсеналом" сэр Алекс тепло приветствовал наставника "канониров" Арсена Венгера, покидающего свой пост 22 года спустя.

От имени Фергюсона и действующего главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью французскому специалисту был презентоваy в подарок на добрую память специальный кубок.

"Подарок Арсену Венгеру от кавалера ордена Британской империи сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью от имени "Манчестер Юнайтед" в знак признания его заслуг и достижений в "Арсенале" с 1996 по 2018 год", - гласит надпись, выгравированная на трофее.

"Я испытываю огромное уважение к Арсену и той работе, которую он проделал в "Арсенале",

- высказался Фергюсон о своем многолетнем конкуренте, с которым у них случались и конфликты. - Это один из величайших тренеров Премьер-лиги, вне всяких сомнений. Я горжусь, что был соперником, коллегой и другом такого человека".