«Челси» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии по футболу - ВИДЕО
7 мая 2018 11:33 168
На 32-й минуте Виктор Мозес исполнил точный кросс с правого фланга, Оливье Жиру перепрыгнул Деяна Ловрена и переправил мяч в сетку. Это четвертый гол французского страйкера в пяти последних матчах и пятый мяч в шести встречах с "Ливерпулем", передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
После перерыва Антонио Рюдигер забил после нарушения, Юрген Клопп выпустил Джордана Хендерсона вместо Натаниэля Клайна и Доминика Соланке вместо Эндрю Робертсона, но счет это не изменило.
1:0 - "Челси" победил "Ливерпуль". "Синие" приблизились к зоне Лиги чемпионов и отстают от идущего четвертым "Тоттенхэма" на 2 очка.
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