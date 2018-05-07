Боец ММА нокаутировал соперника за 9 секунд - ВИДЕО

7 мая 2018 13:23

Боец смешанных единоборств (ММА) из Японии Кедзи Хоригути отправил в нокаут своего американского соперника Йена Макколла всего лишь за девять секунд, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Макколла повалился на ринг после хука с левой руки. Японец хотел совершить еще один удар, однако был остановлен судьей.

Бой между спортсменами состоялся шестого мая в рамках турнира Rizin 10 в японском городе Фукуока.

На счету в карьере Кедзи Хоригути насчитывается 24 победы и всего два поражения.

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Японский боец ММА нокаутировал соперника за 9 секунд

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