В Баку прошли игры стадии плей-офф весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 - ФОТО

В Баку прошли игры стадии плей-офф весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пять субботних матчей из восьми не состоялись. Причиной тому стала неявка команд на матчи по разным причинам. Kapital Bank и Silk Way Group отказались от дальнейшего участия в турнире, а ATL Tech, Gənclər və İdman Nazirliyi и Pullman Baku по разным причинам не явились на матчи. Таким образом, после присуждения этим командам технических поражений результаты их матчей указаны ниже:

Silk Way Group-Port of Baku 0-3

Buta Palace-ATL Tech 3-0

Kapital Bank-R.İ.S.K. Company 0-3

İteca Caspian LLC- Gənclər və İdman Nazirliyi 3-0

Smart Systems Technology-Pullman Baku 3-0.

Это означает, что Port of Baku и R.İ.S.K. Company добились своих первых побед на турнире без потребности сыграть в матчах.

В остальных трёх играх за престижные очки были зафиксированы несколько интересных фактов. KATV1 со счетом 25-0 крупно обыграл команду GESCO, которая в этом кубке выступает очень слабо. Алескер Алескеров четырежды, Хикмет Алескеров трижды, Джейхун Гусейнли и Халиг Гусейнов по пять раз отметились голами в ворота соперника. Халиг Гусейнов также ассистировал девяти голам и был лучшим игроком на поле. На следующей стадии в матче за 17-24-е места KATV1 встретиться с VTB, который обыграл TreMiDa Press со счетом 4-3. В этом матче VTB дважды отставал в счёте, но в конце концов смог вырвать победу у TreMiDa Press, благодаря голам, забитым в последние пять минут матча.

Матч Təhsil Nazirliyi-Optimal тоже запомнился интересной борьбой. Более опытная команда Təhsil Nazirliyi добилась победы над соперником со счетом 5-4. Несмотря на еще одно поражение, Optimal в очередной раз доказал, что заслуживает уважения и всяческих похвал в свой адрес. Отношение к турниру и выкладывание во всех играх до последних минут являются подтверждением сильного характера данного коллектива.

В воскресенье в борьбу за главный трофей кубка включились сильнейшие 16 команд. Этот игровой день отметился интересными и напряженными матчами.

Təmiz şəhər-Gilan Holding 3-2. Команды вышли на перерыв с сухим ничейным счетом, во втором тайме забили по голу и основное время матча закончилось вничью 1-1. Далее были сыграны два дополнительных тайма по пять минут. В каждом из таймов дополнительного времени Təmiz şəhər забил по голу и увеличил счет до 3-1, а Gilan Holding удалось отыграть только один из этих мячей.

Azersun-City Taxi 5-2. Счёт в матче открыл City Taxi и вышел на перерыв с преимуществом ведя в счете 1-2. Но фаворит турнира Azersun во втором тайме пришел в себя, забил необходимое количество голов и вышел в ¼ финала. Голевая машина Azersun Эйюб Эфендиев дважды забил и приблизился к своему сопернику в гонке бомбардиров Ильхаму Эфендиеву. Таким образом, Эйюб Эфендиев в 11 сыгранных матчах осеннего и весеннего кубков забил в ворота соперников 49 мячей!

Az Logistika-TİMSPORT 5-8. Выйдя из группы, поставивший перед собой цель завоевания кубка, Az Logistika по ходу игры долгое время вёл в счете. Дебютант дважды выходил вперед, но потом пропустил 6 мячей. Голы выведшие TİMSPORT в ¼ финала, забили игроки вышедшие на замену - хет-трик в исполнении Орхана Гусейнова и дубль Нурлана Мехтизаде.

Polat Yol-Bakcell 7-2. Игра прошла под преимуществом Polat Yol, который провёл весь матч на высоком темпе и добился крупной победы. Главное оружие команды в атаке Наги Нагиев сделал хет-трик.

Embawood-Muğanbank 3-7. Эти команды уже встречались в прошлом году в 1/8 финала осеннего кубка. В том матче Muğanbank обыграл соперника со счетом 7-4. Embawood, завершивший групповой этап тремя победами, намеревался взять реванш. Но им удалось сопротивляться сильному сопернику всего на протяжении 29 минут. До того времени счет матча был 2-2 и Embawood сражался на равных с банкирами. Затем "Muğanbank" взялся за инициативу, начал доминировать на поле и 5 раз заставил соперника вынимать мяч из сетки ворот. В Muğanbankе три гола забил Васиф Насиров.

Azecolab-Universal 2-8. Противостояние финалиста осеннего кубка Azecolab и бронзового призера того кубка Universal. Azecolab, благодаря быстрым голам на 6-й и 7-й минутах, вышел вперед 2-0. Пропущенные голы всерьёз "разозлили" Universal. Они переломили игру, повернули исход встречи в свою пользу, сделали камбэк и восемь раз наказали Azecolab. Три из этих голов себе в актив занёс Хатаи Багиров, который в первый раз выходил на поле в этом турнире. Таким образом, встреча двух сильных команд турнира завершилась неожиданным разгромом.

Gate Baku-Azərkosmos 2-1. Пробившийся в 1/8 финала, благодаря голу забитому на последней минуте Azərkosmos, сражался наравне со своим соперником и проиграл Gate Baku с минимальной разнице 2-1. Первая половина встречи закончилась вничью 1-1 и победный гол Gate Baku на 33-й минуте забил лучший бомбардир турнира на данный момент Ильхам Бабаев.

Azergold-DDLAR Group 7-0. Azergold, занявший в осеннем кубке 27-е место, продолжает удивлять уверенным выступлением в весеннем кубке. Победивший во всех матчах весеннего кубка, Azergold в 1/8 финала не оставил никаких шансов DDLAR Group и забил сопернику 7 безответных мячей. С двумя голами и двумя результативными передачами самым активным игроком на поле был Вюсал Насиров.

Итак, остались 8 команд в борьбе за главный трофей турнира, и в конце этой недели эти команды сыграют друг с другом:

Təmiz Şəhər-Azərsun

TİMSPORT-Polat Yol

Muğanbank-Universal

Gate Baku-Azərgold

Пять команд, пробившиеся в ¼ финала, заняли первые в своих группах, и три команды - вторые места.

Стоит отметить, что Muğanbank и Universal встречались друг с другом в прошлом году в ¼ финала осеннего кубка и тогда Universal одержал победу со счетом 6-2.

Команды вышедшие в 1/8 финала из групп A, C и D проиграли все свои матчи и потеряли возможность бороться за кубок.

Самые интересные фрагменты и интервью стадии плей-офф будут показаны в четверг в 00:00 в эфире телеканала ATV.

Подробную информацию о результатах турнира и статистику матчей можете найти на официальном сайте Бизнес-лиги www.abl.az.

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