На прощанье Арсен Венгер подарил юному болельщику свой галстук - ФОТО - ВИДЕО

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер решил порадовать одного из фанатов своего родного клуба и подарил свой галстук. Это произошло на стадионе "Эмирейтс" в матче 37-го тура АПЛ между командами "Арсенал" и "Бернли", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

После победного поединка Венгер поаплодировал болельщикам, однако на трибуне главный тренер канониров заметил юного болельщика, который стоял с табличкой с просьбой отдать ему свой галстук. Венгер подошёл к толпе, снял с себя аксессуар и вручил ребёнку.

В матче победу над "Бернли" одержала команда Венгера со счётом 5:0. Эта игра стала для француза последней домашней в качестве тренера. По окончании сезона он покинет "Арсенал".

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